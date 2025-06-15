"Бавария" забила десять голов в своем первом матче клубного ЧМ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 10:0 разгромили новозеландский "Окленд Сити" в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.

Игра прошла в Цинциннати.

Хет-трик оформил вышедший на замену на 61-й минуте Джамал Мусиала. Точные удары он нанес на 67-й, 73-й (с пенальти), 84-й минутах. По два гола на счету Кингсли Комана (6, 21), Майкла Олисе (20, 45+3) и Томаса Мюллера (45, 89). Один гол провел Саша Боэ (18).

У "Баварии" сейчас 3 очка, у "Окленда Сити" - 0. Команды представляют группу С, в которую также входят португальская "Бенфика" и аргентинский "Бока Хуниорс". Они начнут турнирный путь позднее.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.