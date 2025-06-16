Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Галле
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Даниэля Альтмайера в матче первого круга турнира в Галле (Германия).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место и является первой ракеткой России. Альтмайер – на 52-й строчке в мировом рейтинге.
Следующий соперник россиянина определится позднее.
Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.
Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.