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Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026
Фото: france ice hockey national team/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборную Франции по хоккею утвердили в качестве участника зимних Олимпийских игр-2026. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

СпортОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИОКР намерен оспорить недопуск российских хоккеистов на ОИЧитать подробнее

На хоккейном турнире ОИ французы заменят сборную России, которую решено на Игры не допускать.

Решение о недопуске россиян ранее подтвердил через СМИ президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

В ОКР в мае этого года заявляли о намерении оспорить недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду.

"Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир", - говорилось в заявлении ОКР.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

ИИХФ Люк Тардиф Олимпийские игры ОИ ОКР хоккей
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