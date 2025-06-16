Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Фото: france ice hockey national team/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборную Франции по хоккею утвердили в качестве участника зимних Олимпийских игр-2026. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

На хоккейном турнире ОИ французы заменят сборную России, которую решено на Игры не допускать.

Решение о недопуске россиян ранее подтвердил через СМИ президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

В ОКР в мае этого года заявляли о намерении оспорить недопуск российских хоккеистов на Олимпиаду.

"Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир", - говорилось в заявлении ОКР.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.