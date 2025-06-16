Поиск

Футболист "Спартака" Бонгонда выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда пропустит около трех месяцев из-за травмы, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Он повредил ахиллово сухожилие в матче за сборную ДР Конго против Мали.

Товарищескую игру 29-летний футболист начал в стартовом составе, но был заменен уже на 31-й минуте.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за "Спартак" 34 матча в чемпионате и Кубке России, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

Футбол Спартак ДР Конго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Теннисистка Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Берлине

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

"Динамо" объявило о назначении Карпина

"Динамо" объявило о назначении Карпина

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });