Футболист "Спартака" Бонгонда выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда пропустит около трех месяцев из-за травмы, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Он повредил ахиллово сухожилие в матче за сборную ДР Конго против Мали.
Товарищескую игру 29-летний футболист начал в стартовом составе, но был заменен уже на 31-й минуте.
В прошлом сезоне Бонгонда провел за "Спартак" 34 матча в чемпионате и Кубке России, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.