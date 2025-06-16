Футболист "Спартака" Бонгонда выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда пропустит около трех месяцев из-за травмы, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Он повредил ахиллово сухожилие в матче за сборную ДР Конго против Мали.

Товарищескую игру 29-летний футболист начал в стартовом составе, но был заменен уже на 31-й минуте.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за "Спартак" 34 матча в чемпионате и Кубке России, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.