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Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"
Фото: Rafa Babot/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной ДР Конго Тео Бонгонда перешел из испанского "Кадиса" в "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 27-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2026 года.

"В лице Бонгонда мы получаем качественного "левоногого" правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре "Спартака" в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!" - сказал спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт, добавив, что клуб следил за Бонгонда около девяти месяцев.

Это второе приобретение "Спартака" в летнее трансферное окно, до этого в команду перешел полузащитник московского ЦСКА и сборной Парагвая Хесус Медина.

Спартак футбол
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