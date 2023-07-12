Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Фото: Rafa Babot/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной ДР Конго Тео Бонгонда перешел из испанского "Кадиса" в "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 27-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2026 года.

"В лице Бонгонда мы получаем качественного "левоногого" правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре "Спартака" в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!" - сказал спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт, добавив, что клуб следил за Бонгонда около девяти месяцев.

Это второе приобретение "Спартака" в летнее трансферное окно, до этого в команду перешел полузащитник московского ЦСКА и сборной Парагвая Хесус Медина.