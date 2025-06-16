Чемпионат мира по корэш с участием 27 стран пройдет в Татарстане

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Татарстане с 18 по 23 мая пройдет чемпионат и первенство мира по корэш. На соревнования заявлены более 300 спортсменов из 27 стран мира, сообщили организаторы мероприятия.

На чемпионате и первенстве мира разыграют по 11 комплектов наград среди юношей и мужчин в весовых категориях от 60 кг до свыше 130 кг и абсолютной весовой категории.

"Почетными гостями мероприятий станут именитые спортсмены, среди которых четырехкратный кратный олимпийский чемпион Александр Попов, трехкратный кратный олимпийский чемпион Артур Таймазов, олимпийские чемпионы Давид Мусульбес, Мнацакан Искандарян, Мурат Карданов, Тимур Таймазов и многие другие", - говорится в сообщении.

Победитель абсолютной весовой категории Чемпионата мира по корэш получит главный приз соревнований – автомобиль, предоставленный Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

"Особенностью турнира этого года станет то, что совместно с Чемпионатом мира по корэш впервые в России состоится Чемпионат мира по кыргыз курош. Спортсмены будут соревноваться в восьми весовых категориях среди мужчин и трех весовых категориях среди женщин", - заявили организаторы.

Совместные спортивные мероприятия по корэш и кыргыз курош проводятся в соответствии с решениями по итогам встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента Киргизии Жапарова и меморандума о сотрудничестве между Международной федерацией корэш и Международной федерацией кыргыз курош.

В 2025 году в России запланированы крупные совместные соревнования по этим видам спорта: Чемпионат мира в Татарстане и Кубок мира — в Москве. Минниханов выразил надежду, что в будущем подобные мероприятия состоятся и на территории Кыргызской Республики. Кроме того, он выступил с предложением включить корэш в программу VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Киргизии в 2026 году.