Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Галле

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил австрийца Себастиана Офнера в матче первого круга турнира в Галле (Германия).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 14-е место, Офнер – 122-е.

Следующий соперник россиянина определится позднее.

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.