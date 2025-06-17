Игорь Никитин возглавил ХК ЦСКА
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Игорь Никитин занял пост главного тренера ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.
В тренерский штаб также вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.
Соглашения с каждым из них будут действовать до конца сезона-2029/30.
Предыдущим клубом Никитина был ярославский "Локомотив", который он в прошлом сезоне привел к триумфу в Кубке Гагарина. 11 июня клуб объявил об уходе специалиста.
52-летний Никитин уже работал главным тренером ЦСКА – в период с 2017 по 2021 год. Армейский клуб под его руководством также выигрывал Кубок Гагарина – в сезоне-2018/19.