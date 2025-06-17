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Игорь Никитин возглавил ХК ЦСКА

Игорь Никитин возглавил ХК ЦСКА
Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Игорь Никитин занял пост главного тренера ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

В тренерский штаб также вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Соглашения с каждым из них будут действовать до конца сезона-2029/30.

Предыдущим клубом Никитина был ярославский "Локомотив", который он в прошлом сезоне привел к триумфу в Кубке Гагарина. 11 июня клуб объявил об уходе специалиста.

52-летний Никитин уже работал главным тренером ЦСКА – в период с 2017 по 2021 год. Армейский клуб под его руководством также выигрывал Кубок Гагарина – в сезоне-2018/19.

Кубок Гагарина ХК ЦСКА Локомотив Игорь Никитин хоккей
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