Ярослав Гладышев продлил контракт с ФК "Динамо"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Ярослав Гладышев подписал новое соглашение с "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 22-летним Гладышевым рассчитан до лета 2030 года.

Гладышев в 14 лет перешел в академию "Динамо" имени Льва Яшина. В сентябре 2021 года дебютировал за основную команду "Динамо". К настоящему моменту провел за нее 106 матчей, забив 25 голов. В составе московской команды Гладышев дважды стал бронзовым призером чемпионата России.

В июне этого года дебютировал в сборной России. Во втором матче – против Белоруссии (4:1) – забил четыре гола.