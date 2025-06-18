"Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Как и год назад, финальную серию она выиграла у "Эдмонтона".

В шестом матче серии финала "Флорида" дома обыграла соперника со счетом 5:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил в шестом матче 28 бросков из 29. Вместе со своим соотечественником и партнером по команде защитником Дмитрием Куликовым он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

"Флорида" выигрывает трофей второй раз, до этого она дважды (1996, 2023) доходила до финала. "Эдмонтон" - пятикратный чемпион Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990). В 2006 и 2024 она проигрывала в финальных сериях.

Чаще всех Кубок Стэнли выигрывал "Монреаль" - 24 раза.