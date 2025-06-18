Поиск

"Флорида" с россиянами Бобровским и Куликовым выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Как и год назад, финальную серию она выиграла у "Эдмонтона".

В шестом матче серии финала "Флорида" дома обыграла соперника со счетом 5:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-2.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил в шестом матче 28 бросков из 29. Вместе со своим соотечественником и партнером по команде защитником Дмитрием Куликовым он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

"Флорида" выигрывает трофей второй раз, до этого она дважды (1996, 2023) доходила до финала. "Эдмонтон" - пятикратный чемпион Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990). В 2006 и 2024 она проигрывала в финальных сериях.

Чаще всех Кубок Стэнли выигрывал "Монреаль" - 24 раза.

хоккей НХЛ Монреаль Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Дмитрий Куликов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ярослав Гладышев продлил контракт с ФК "Динамо"

Игорь Никитин возглавил ХК ЦСКА

Игорь Никитин возглавил ХК ЦСКА

Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Галле

Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Галле

Футболист сборной России Осипенко перешел в "Динамо"

Футболист сборной России Осипенко перешел в "Динамо"

"Челси" обыграл "Лос-Анджелес" в матче клубного ЧМ

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Теннисистка Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Берлине

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });