Представитель России гарантированно выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Все четыре клуба, вышедшие в полуфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, имеют в своем составе российских игроков.

Последней командой, завоевавшей путевку в данную стадию турнира, стала "Флорида". В решающем, седьмом матче серии 1/4 финала против "Торонто", в котором россияне не задействованы, она победила со счетом 6:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-3.

Игра прошла в Торонто.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20.

В полуфинальной серии "Флорида" сыграет с "Каролиной". Вторую пару 1/2 финала составили "Даллас" и "Эдмонтон".

Российские хоккеисты в составах команд полуфиналистов

"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитники Александр Никишин, Дмитрий Орлов, нападающий Андрей Свечников.

"Флорида": вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов.

"Даллас": защитник Илья Любушкин, нападающий Евгений Дадонов.

"Эдмонтон": нападающий Василий Подколзин.