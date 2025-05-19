Поиск

Представитель России гарантированно выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Все четыре клуба, вышедшие в полуфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, имеют в своем составе российских игроков.

Последней командой, завоевавшей путевку в данную стадию турнира, стала "Флорида". В решающем, седьмом матче серии 1/4 финала против "Торонто", в котором россияне не задействованы, она победила со счетом 6:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-3.

Игра прошла в Торонто.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20.

В полуфинальной серии "Флорида" сыграет с "Каролиной". Вторую пару 1/2 финала составили "Даллас" и "Эдмонтон".

Российские хоккеисты в составах команд полуфиналистов

"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитники Александр Никишин, Дмитрий Орлов, нападающий Андрей Свечников.

"Флорида": вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов.

"Даллас": защитник Илья Любушкин, нападающий Евгений Дадонов.

"Эдмонтон": нападающий Василий Подколзин.

Кубок Стэнли НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" обыграл "Ростов" и вновь приблизился к "Краснодару"

"Зенит" обыграл "Ростов" и вновь приблизился к "Краснодару"

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

"Кристал Пэлас" обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии

"Кристал Пэлас" обыграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии

"Локомотив" вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина КХЛ

"Оренбург" вылетел из РПЛ

"Оренбург" вылетел из РПЛ

"Краснодар" выиграл у "Оренбурга" и упрочил лидерство в РПЛ

Российский хоккеист Юров перешел в "Миннесоту"

"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу

"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });