Представитель России гарантированно выиграет Кубок Стэнли НХЛ
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Все четыре клуба, вышедшие в полуфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, имеют в своем составе российских игроков.
Последней командой, завоевавшей путевку в данную стадию турнира, стала "Флорида". В решающем, седьмом матче серии 1/4 финала против "Торонто", в котором россияне не задействованы, она победила со счетом 6:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-3.
Игра прошла в Торонто.
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20.
В полуфинальной серии "Флорида" сыграет с "Каролиной". Вторую пару 1/2 финала составили "Даллас" и "Эдмонтон".
Российские хоккеисты в составах команд полуфиналистов
"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитники Александр Никишин, Дмитрий Орлов, нападающий Андрей Свечников.
"Флорида": вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов.
"Даллас": защитник Илья Любушкин, нападающий Евгений Дадонов.
"Эдмонтон": нападающий Василий Подколзин.