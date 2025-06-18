ФК "Химки" приостановил деятельность

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о решении приостановить деятельность.

"Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ", - говорится в сообщении.

"Наша команда - на поле и за его пределами - работала с полной самоотдачей. Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности - вынужденный, но взвешенный шаг", - отмечается в тексте обращения.

Клуб выразил благодарность игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнерам.

В сезоне-2024/25 "Химки" по спортивному принципу сохранили место в РПЛ, заняв 12-ю ступень. Однако в выдаче лицензии на участие в РПЛ в следующем сезоне клубу было отказано.