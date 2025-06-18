Российских саночников не допустили к зимней Олимпиаде-2026

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация санного спорта решила не допускать российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.

"На 73-м конгрессе в Тампере, Финляндия, Международная федерация санного спорта (FIL) проголосовала за продолжение отстранения российских спортсменов от соревнований FIL, включая квалификацию к зимним Олимпийским играм в Милане-Кортине 2026 года", - говорится в сообщении на сайте федерации.

Как отмечается в сообщении, среди делегатов Конгресса последовала оживленная и заинтересованная дискуссия.

"Леон Фельдерер, председатель Комиссии спортсменов FIL, объявил результаты анонимного опроса, проведенного среди спортсменов, представляющих дисциплины с искусственным и естественным покрытием. Опрос выявил широкий спектр опасений и мнений относительно безопасности, олимпийских квот, соблюдения антидопинговых правил и справедливости", - говорится в сообщении федерации.

"Спортсмены придерживаются самых разных взглядов. Есть много опасений и аргументов с обеих сторон", - сказал Фельдерера

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.