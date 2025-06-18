ИИХФ обновила постер в честь триумфа "Флориды", добавив россиянина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) разместила в соцсетях вторую версию постера, посвященного триумфа "Флориды" в розыгрыше Кубка Стэнли НХЛ.

В обновленной версии постера ИИХФ добавив сюда российского вратаря Сергея Бобровского.

В постере присутствуют фотографии ключевых игроков "Флориды", они изображены в амуниции сборных своих стран. В первую версию Бобровский не попал, что вызвало критику со стороны посетителей аккаунта ИИХФ. После этого федерация удалила постер, но вскоре вернула – уже с изображением Бобровского.

На этот раз от посетителей последовала позитивная реакция. Правда, один из них обратил внимание на то, что на свитере Бобровского отсутствует государственная символика РФ.

"Флорида" второй раз подряд выиграла финальную серию Кубка Стэнли у "Эдмонтона". Двукратными обладателями трофея стали вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.