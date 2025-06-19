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ХК "Локомотив" продлил контракт с Радуловым

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал новое соглашение с нападающим Александром Радуловым, сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.

Контракт рассчитан на один год.

38-летний Радулов стал игроком "Локомотива" летом прошлого года. В сезоне-2024/25 набрал 50 (25+25 по системе "гол+пас") очков в 81 матче и выиграл Кубок Гагарина.

Также Кубок Гагарина Радулов выигрывал в 2011 году в составе уфимского "Салавата Юлаева". Радулов – двукратный чемпион мира в составе сборной России.

Кубок Гагарина Локомотив хоккей Александр Радулов
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