Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Инал Тасоев Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото проходящего в Будапеште чемпионата мира.

В финале в весовой категории свыше 100 кг он победил представителя Грузии Гурама Тушишвили.

Теперь Тасоев – двукратный чемпион мира, ранее награду высшего достоинства он завоевал на ЧМ-2023.

Чемпионат мира в Будапеште завершен. Россияне завоевали три золотые и две бронзовые медали. Помимо Тасоева, чемпионами стали Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Бронзовые призера – Аюб Блиев (до 60 кг), Арман Адамян (до 100 кг).