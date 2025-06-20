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Тренер вратарей Кафанов покинул "Ростов"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тренер вратарей Виталий Кафанов завершил деятельность в "Ростове", заявил президент футбольного клуба из Ростова-на-Дону Арташес Арутюнянц.

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"Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в "Ростове"!" - приводятся слова Арутюнянца в телеграм-канале "Ростова".

Сам Кафанов назвал свое решение покинуть "Ростов" трудным во всех смыслах. Специалист поблагодарил "всех сотрудников клуба и персонал команды, вы – большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого "Ростова".

65-летний Кафанов стал работать в "Ростове" с декабря 2014 года. Сейчас он является тренером вратарей в сборной России, эту должность он совмещал с работой в клубе.

Ростов футбол Виталий Кафанов Арташес Арутюнянц
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