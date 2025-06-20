Владелец и директор "Торпедо" предлагали главному судье 1 млн рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов предлагали вознаграждение главному судье в размере 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них - обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока", - сказала Волк журналистам.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот (его имя не уточняется) арбитр.

По версии следствия, фигуранты совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками.

Подозреваемые, по словам Волк, были задержаны при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с коллегами из ФСБ.

В используемых руководителями клуба жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области прошли обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"Задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отметила представитель министерства.

Следователи устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

В сезоне-2024/25 "Торпедо" выступало в Первой лиге и, заняв второе место, получило прямую путевку в РПЛ.

Ранее в пятницу генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС проведет проверку в связи с ситуацией вокруг "Торпедо". В самом "Торпедо" сообщили, что клуб работает в штатном режиме.