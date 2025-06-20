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Владелец и директор "Торпедо" предлагали главному судье 1 млн рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Торпедо" Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов предлагали вознаграждение главному судье в размере 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды "Торпедо Москва" денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них - обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока", - сказала Волк журналистам.

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По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот (его имя не уточняется) арбитр.

По версии следствия, фигуранты совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками.

Подозреваемые, по словам Волк, были задержаны при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с коллегами из ФСБ.

В используемых руководителями клуба жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области прошли обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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"Задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отметила представитель министерства.

Следователи устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

В сезоне-2024/25 "Торпедо" выступало в Первой лиге и, заняв второе место, получило прямую путевку в РПЛ.

Ранее в пятницу генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС проведет проверку в связи с ситуацией вокруг "Торпедо". В самом "Торпедо" сообщили, что клуб работает в штатном режиме.

футбол Торпедо Ирина Волк
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