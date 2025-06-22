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Медведев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира в Галле (Германия).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Бублика, до 2016 года выступавшего за Россию.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место, Бублик – 45-е.

Для Бублика это пятый титул на турнирах ATP.

Медведев выиграл 20 турниров, финал турнира в Галле для него – первый с весны прошлого года.

Призовой фонд турнира ATP 500 составил 2,5 млн евро.

Даниил Медведев теннис Александр Бублик
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