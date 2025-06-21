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Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Галле

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Галле (Германия).

Результат – 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Россиянин мог победить и после второго сета, однако упустил три матчбола.

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Зверев – третье.

Соперником Медведева по финалу может стать соотечественник Карен Хачанов (№ 22 в рейтинге ATP), который в полуфинале встречается с экс-россиянином, ныне выступающим за Казахстан Александром Бубликом (45).

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.

Даниил Медведев теннис Карен Хачанов Александр Зверев
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