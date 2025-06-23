Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Это позволило ему вернуться в топ-10 рейтинга, теперь Медведев располагается на девятом месте.

На прошлой неделе российский теннисист дошел до финала турнира ATP 500 в немецком Галле, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Для Бублика, до 2016 года выступавшего за Россию, триумф в Германии позволил подняться сразу на 15 ступеней и стать 30-й ракеткой мира.

Из россиян в первой двадцатке находятся также Андрей Рублев, сохранивший 14-ю строчку, а также полуфиналист турнира в Галле Карен Хачанов: поднялся на три ступени и теперь находится на 19-м месте.

Первая тройка рейтинга остается неизменной: 1.Янник Синнер (Италия), 2.Карлос Алькарас (Испания), 3.Александр Зверев (Германия).