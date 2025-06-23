Мирослав Ромащенко возглавил "Урал"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мирослав Ромащенко занял пост главного тренера "Урала", сообщает пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба.

"Решение принято советом директоров клуба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Ромащенко работает в тренерском штабе команды с января 2025 года.

Ранее сообщалось, что 31 мая "Урал" проиграл в Грозном местному "Ахмату" со счетом 0:2. Предыдущую встречу с "Ахматом", которая состоялась в Екатеринбурге 28 мая, "Урал" выиграл со счетом 2:1. Но по итогам двух игр екатеринбургская команда не смогла выйти в Российскую премьер-лигу.

После этого клуб покинул вице-президент Игорь Смольников. За ним последовал тренер Олег Шатов.