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Сборная Узбекистана выиграла командный зачет ЧМ по корэш

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Татарстане завершился чемпионат мира по корэш и кыргыз курош. В соревнованиях по двум видам борьбы приняли участие более 400 спортсменов, представителей и судей из 31 страны.

Первое место в общекомандном зачете по итогам ЧМ по корэш разместилась сборная Узбекистана. Второй стала команда Киргизии. На третьей строчке разместились Азербайджан и Таджикистан.

В корэш было разыграно 11 комплектов наград среди мужчин, а также 9 комплектов медалей среди юношей и награды командного зачета. В кыргыз курош спортсмены

Почетными гостями турнира стали президент международной федерации корэш Джаудат Миннахметов, первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, советник президента Кыргызской Республики Медетбек Букуев, президент международной федерации кыргыз курош Рыскелди Шамиев а также легенды мирового спорта, среди которых четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, олимпийские чемпионы Шамиль Хисамутдинов, Павел Пинигин, Мурат Карданов, Давид Мусульбес, Алексей Мишин, Муса Евлоев, а также призеры Олимпийских игр и другие титулованные спортсмены.

В борьбе за главный приз турнира в абсолютной категории по корэш — автомобиль, предоставленный Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, приняли участие четыре борца-тяжеловеса из России и Узбекистана. По итогам полуфинальных и финальных встреч обладателем титула абсолютного чемпиона мира стал представитель сборной России, татарстанец Радик Салахов.

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