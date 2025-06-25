Четырехкратный чемпион Италии по футболу Пьянич покинул ЦСКА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ЦСКА расстался с полузащитниками Миралемом Пьяничем и Рифатом Жемалетдиновым, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!" - говорится в сообщении.

У обоих игроков закончился срок действия контракта.

Четыре раза выигравший чемпионат Италии в составе "Ювентуса" 35-летний Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей, сделав три голевые передачи. На счету 28-летнего Жемалетдинова два гола и четыре результативные передачи в 29 играх.