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Первая ракетка России вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Германии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон во втором круге турнира в Бод-Хомбурге (Германия).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России, Таусон - 23-я ракетка мира.

В четвертьфинале Андреева сыграет с 30-й ракеткой мира Линдой Носковой из Чехии.

Призовой фонд турнира WTA 500 - $1,06 млн.

теннис Мирра Андреева
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