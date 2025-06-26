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"Химки" исключены из РФС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" исключен из Российского футбольного союза (РФС). Такое решение принято в результате голосования на конференции организации.

Кроме того, из союза исключен клуб "Знамя труда" (Орехово-Зуево).

Как отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, конференция вправе исключить члена союза в случае его несоответствия требованиям устава организации.

"С учетом потери профессионального статуса муниципальным учреждением "Городской футбольный клуб "Знамя труда" Орехово-Зуевского городского округа Московской области … и автономной некоммерческой организацией "Футбольный клуб "Химки" … Исполком РФС рекомендовал конференции принять решение об исключении указанных юридических лиц из членов РФС", - сказал Митрофанов.

В результате решение было принято единогласно.

Между тем, ФК "Динамо" (Махачкала), напротив, был принят в члены РФС на конференции.

ФК "Химки" был основан в 1997 году.

В начале июня текущего года, согласно информации, опубликованной "Федресурсом", "Химки" объявили о намерении начать процедуру банкротства в связи с неспособностью "удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены".

В мае РФС отказал клубу в получении лицензии для участия в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. А 18 июня "Химки" сообщили о том, что приостанавливают деятельность.

футбол Химки Орехово-Зуево Знамя Труда РФС
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