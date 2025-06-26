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Защитник сборной Венгрии Керкез перешел в "Ливерпуль"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Левый защитник венгр Милош Керкез стал игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Сроки контракта не уточняются; отмечается, что соглашение подписано на долгосрочной основе.

Предыдущим клубом 21-летнего футболиста сборной Венгрии был английский "Борнмут", за который он провел 74 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Также на счету Керкеза 23 матча за сборную Венгрии.

футбол Ливерпуль Милош Керкез Борнмут Венгрия
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