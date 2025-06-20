Футболист сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого "Байера" и сборной Германии Флориан Вирц стал игроком "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

22-летний футболист подписал с "Ливерпулем" долгосрочный контракт.

В составе "Байера" Вирц стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. С 2021 года вызывается в сборную Германии.

По сообщениям СМИ, "Ливерпуль" заплатил "Байеру" за Вирца примерно 125 млн евро, еще 15 млн английский клуб выплатит в качестве бонусов; контракт будет действовать до 2030 года.