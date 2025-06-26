Российский боксер Папин проведет бой 19 июля в Москве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Чемпион WBA Asia в первом тяжелом весе Алексей Папин 19 июля встретится с сербским боксером Мильжаном Ровчаниным, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет в Москве и возглавит боксерское шоу.

На счету Папина на профессиональном ринге 18 побед (17 – нокаутом) при одном поражении. Последний официальный бой он провел в августе 2024 года в Череповце, досрочно победив доминиканца Феликса Валера.

Серб Ровчанин выиграл 29 боев (20 – досрочно), потерпел четыре поражения.

В со-главном поединке победитель Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016) в любителях, действующий чемпиону Европы по версии IBF в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков встретится с хорватом Агроном Смакичи. На кону будет стоять титул WBA Continental.

Сусленков на профессиональном ринге выиграл все 12 боев (семь – нокаутом), на счету Смакичи 20 побед (18 – нокаутом) при двух поражениях.