Чемпион ОИ Батыргазиев заявил о большой ответственности перед боем с Диккенсом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев заявил, что максимально готов к предстоящему поединку против британца Джеймса Диккенса.

"Для меня это будет первый бой на профессиональном ринге за пределами России. Это большая ответственность. Чувствуется вся серьезность этого боя. Я буду максимально готов к этому поединку, чтобы доказать, что я сильнее и лучше своего оппонента, что я достоин титула чемпиона мира. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Не пропустите наш поединок 2 июля. Будет красивый и зрелищный бокс", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

12-раундовый поединок проедет 2 июля в Стамбуле и возглавит турнир IBA.PRO 7. Россиянин проведет защиты титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе.

На профессиональном ринге 28-летний Батыргазиев провел 12 боев, во всех победил (восемь поединков завершил досрочно).

На его счету 34-летнего Диккенса 35 побед (14 – нокаутом) при пяти поражениях.