Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Германии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила Линде Носковой из Чехии в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Носковой.

Представительница Чехии занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева в рейтинге занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок.

Также из турнира выбыла 18-я ракетка мира россиянка Екатерина Носкова, уступившая Иге Швентек из Польши (№8 в рейтинге WTA) – 4:6, 6:7 (5:7).

Россиянок в сетке турнира не осталось.