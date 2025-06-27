"Витязь" исключен из КХЛ до 2030 года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги решил исключить подмосковный "Витязь" из состава участников чемпионата КХЛ на несколько ближайших сезонов. Об этом говорится на сайте КХЛ.

Команда исключена из КХЛ на сезоны от 2025/2026 до 2029/2030.

В свою очередь, команда "Русские Витязи" исключена из состава участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Совет директоров также принял решение присвоить статус "Неограниченно свободный агент" игрокам хоккейного клуба "Витязь" с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

Ранее сообщалось, что "Витязь" не выступит в КХЛ в следующем сезоне.

"Витязь" был основан в 1996 году. Домашние матчи он проводил в Чехове, Подольске и Балашихе.

Команда четыре раза выходила в плей-офф КХЛ, в каждом случае выбывала в первом раунде.