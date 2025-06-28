"Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ по футболу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Палмейрас" со счетом 1:0 победил "Ботафого" в матче 1/8 финала проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Основное время матча бразильских команд завершилось вничью, в дополнительное время – на 100-й минуте – гол забил Паулиньо.

Игра прошла в Филадельфии.

В четвертьфинале "Палмейрас" сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия). Эти команды матч 1/8 финала проведут в субботу, начало – 23:00 мск.