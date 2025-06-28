Поиск

"Палмейрас" стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ по футболу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Палмейрас" со счетом 1:0 победил "Ботафого" в матче 1/8 финала проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Основное время матча бразильских команд завершилось вничью, в дополнительное время – на 100-й минуте – гол забил Паулиньо.

Игра прошла в Филадельфии.

В четвертьфинале "Палмейрас" сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия). Эти команды матч 1/8 финала проведут в субботу, начало – 23:00 мск.

футбол клубный ЧМ по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чемпион мира по футболу Погба стал одноклубником Головина по "Монако"

Футболист "Краснодара" Кордоба признан лучшим игроком сезона в РПЛ

"Витязь" исключен из КХЛ до 2030 года

Определились все пары 1/8 финала клубного ЧМ по футболу

"Реал" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

"Манчестер Сити" забил пять голов "Ювентусу" на клубном ЧМ

Роналду продлил контракт с "Аль-Насром"

Роналду продлил контракт с "Аль-Насром"

Советник главы УЕФА высоко оценил шансы скорого возвращения российского футбола

"Интер" и "Монтеррей" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Клуб НБА "Бруклин" задрафтовал Демина под рекордным для россиян номером

Клуб НБА "Бруклин" задрафтовал Демина под рекордным для россиян номером
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });