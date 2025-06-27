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Определились все пары 1/8 финала клубного ЧМ по футболу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа проходящего в США чемпионата мира по футболу среди клубов сформировался состав пар 1/8 финала турнира.

Они выглядят следующим образом:

"Палмейрас" - "Ботафого" (обе – Бразилия). 28 июня, начало – 19:00 мск

"Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия). 28 июня, 23:00 ПСЖ (Франция) – "Интер Майами" (США). 29 июня, 19:00

"Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия). 29 июня, 23:00

"Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия). 30 июня, 22:00

"Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия). 1 июля, 4:00

"Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия). 1 июля, 22:00

"Боруссия" (Германия) – "Монтеррей" (Мексика). 2 июля, 4:00.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. На основном этапе участие в чемпионате мира приняли 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп вышли в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.

футбол клубный ЧМ по футболу США
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