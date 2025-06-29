Азамат Пшуков выиграл Гран-при АСА в наилегчайшем весе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Азамат Пшуков победил соотечественника Курбана Гаджиева в главном поединке АСА 188 в финале Гран-при в наилегчайшем весе в Сочи.

Бой завершился удушающим приемом в третьем раунде.

Пшуков, помимо победы в Гран-при, завоевал титул АСА в наилегчайшем весе. Кроме того, он взял реванш за поражение в бою с Гаджиевым в 2021 году.

На счету Пшукова сейчас 14 побед при трех поражениях. Гаджиев потерпел четвертое поражение при 20 победах.

Также в рамках АСА 188 бывший чемпион организации в легчайшем весе Павел Витрук проиграл Александру Подлесному. Казахстанский боец Артем Резников досрочно проиграл Дауду Шайхаеву. У Резникова в последних шести боях всего одна победа.