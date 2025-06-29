"Челси" вышел в четвертьфинал клубного ЧМ по футболу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 4:1 победили португальскую "Бенфику" в 1/8 финала проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Игра состоялась в Шарлотте.

На 64-й минуте Рис Джеймс вывел "Челси" вперед.

На 86-й минуте игра была прервана из-за непогоды, ее возобновили примерно через два часа. В оставшееся до конца второго тайма время "Бенфика" смогла отыграться: на 90+5 минуте пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

Основное время завершилось вничью, в дополнительное "Челси" забил три гола. Отличились Кристофер Нкунку (108), Педру Нету (115), Кирман Дьюсбери-Холл (117).

В начале овертайма "Бенфика" осталась в меньшинстве: на 92-й минуте вторую (первую – на 90+6 основного времени) желтую карточку получил Джанлуика Престианни.

В четвертьфинале "Челси" сыграет с бразильским "Палмейрасом". Матч пройдет 5 июля и стартует в 4:00 мск.