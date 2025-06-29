Россиянин Борщев потерпел второе подряд поражение в UFC

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Борщев проиграл американцу Террэнсу Маккинни на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился удушающим приемом в первом раунде.

Это второе подряд поражение россиянина на турнирах в UFC. В феврале он уступил единогласным решением судей уступил австралийцу Тому Нолану.

Сейчас у 33-летнего Борщева в смешанных единоборствах шесть поражений при восьми победах и одной ничьей. 30-летний Маккинни выиграл 17 бой при семи поражениях.