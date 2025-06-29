"Спартак" обыграл "Торпедо" в товарищеском матче

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 победили столичное "Торпедо" в товарищеской встрече в рамках подготовки к новому сезону в РПЛ.

Игра прошла на базе "Спартака" в Тарасовке.

В составе победителей голы забили Роман Зобнин (34-я минута, с пенальти), Маркиньос (46), Эсекьель Барко (75).

Автор гола у "Торпедо": Ираклий Манелов (45).

Для "Спартака" этот матч первый в рамках подготовительного сбора.

В прошлом сезоне "Спартак" занял четвертое место в РПЛ.

"Торпедо" провело вторую игру. В прошлом сезоне команда играла в Первой лиге: заняв второе место, она получила путевку в РПЛ.