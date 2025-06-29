РФС признал Кордобу лучшим футболистом России по итогам сезона

Футболист "Краснодара" Джон Кордоба Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бюро исполкома Российского футбольного союза признало нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим футболистом страны по итогам сезона-2024/25, сообщает пресс-служба РФС.

В чемпионском сезоне колумбиец забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач в семи матчах.

Лучшим тренером признан наставник "Краснодара" Мурад Мусаев, лучшей командой – "Краснодар".

Статус лучшего молодого футболиста (до 21 года) получил Алексей Батраков из "Локомотива".

В сезоне-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом. Второе место занял петербургский "Зенит", третье – московский ЦСКА.

Также РФС утвердил традиционный список 33 лучших игроков по игровым амплуа.

Вратарь – 1.Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2. Станислав Агкацев ("Краснодар"), 3.Евгений Латышонок( "Зенит");

Правый защитник – 1.Густаво Мантуан ("Зенит"), 2. Илья Самошников ("Локомотив") 3.Милан Гайич (ЦСКА);

Правый центральный защитник – 1.Игорь Дивеев (ЦСКА), 2.Срджан Бабич ("Спартак"), 3. Нино ("Зенит");

Левый центральный защитник - Максим Осипенко ("Ростов"), 2. Виллиан Роша (ЦСКА), 3. Диего Коста (Краснодар);

Левый защитник – 1.Мойзес (ЦСКА), 2.Дуглас Сантос ("Зенит"), 3.Лукас Оласа ("Краснодар")

Правый полузащитник - Ярослав Гладышев ("Динамо"), 2.Луис Энрике ("Зенит"), 3.Жоао Батчи ("Краснодар");

Правый центральный полузащитник – Вильмар Барриос ("Зенит"), Александр Черников ("Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо");

Левый центральный полузащитник – Алексей Батраков ("Локомотив"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов ("Динамо");

Левый полузащитник – Маркиньос ("Спартак"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Бителло ("Динамо");

Правый нападающий – Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Барко ("Спартак"), Лусиано Гонду ("Зенит");

Левый нападающий – Джон Кордоба ("Краснодар"), Мирлинд Даку ("Рубин"), Манфред Угальде ("Спартак").

В сезоне-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом. Второе место занял петербургский "Зенит", третье – московский ЦСКА.