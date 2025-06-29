В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" отреагировало на итоги жеребьевки Кубка России-2025/26, которая состоялась в субботу.

Как говорится в заявлении клуба, бело-голубые "неприятно удивлены подходом к жеребьёвке". Отмечается, что она не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей "Динамо".

Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно, констатирует столичный клуб.

"Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки", - говорится в заявлении.

По итогам жеребьевки, которые были опубликованы в телеграм-канале турнира, соперниками "Динамо" стали чемпион страны "Краснодар", футбольный клуб "Сочи" и самарские "Крылья Советов".