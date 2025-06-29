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В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов

В "Динамо" возмутились проведению жеребьевки Кубка России без представителей клубов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" отреагировало на итоги жеребьевки Кубка России-2025/26, которая состоялась в субботу.

Как говорится в заявлении клуба, бело-голубые "неприятно удивлены подходом к жеребьёвке". Отмечается, что она не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей "Динамо".

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Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно, констатирует столичный клуб.

"Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки", - говорится в заявлении.

По итогам жеребьевки, которые были опубликованы в телеграм-канале турнира, соперниками "Динамо" стали чемпион страны "Краснодар", футбольный клуб "Сочи" и самарские "Крылья Советов".

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