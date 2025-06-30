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Нападающий Лукас Локхарт перешел в ХК "Спартак"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Канадско-китайский форвард Лукас Локхарт стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

С 32-летним игроком подписан контракт на два года.

Предыдущим клубом Локхарта был выступающий в КХЛ пекинский "Куньлунь Ред Стар". В прошлом сезоне форвард набрал 33 (16+17 по системе "гол+пас") очка в 67 матчах, в том числе четыре раза поразив ворота "Спартака". Всего за карьеру в КХЛ Локхарт провел 446 матчей, набрав 143 (72+71) очка.

КХЛ Спартак хоккей
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