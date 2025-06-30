Футболист "Спартака" Абена расторг контракт с клубом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Защитник Миенти Абена покинул "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба

"Спартак" и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона", - говорится в сообщении.

Суринамец перешел в "Спартак" летом 2024 года из венгерского "Ференцвароша". На его счету в чемпионате и Кубке России 12 матчей за "Спартак".

По сообщениям СМИ следующим клубом футболиста будет турецкий "Газиантеп".