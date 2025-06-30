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ФИФА сняла с "Локомотива" запрет на регистрацию новых игроков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с "Локомотива" временно наложенный запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

СпортФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 годаФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 годаЧитать подробнее

"В настоящее время ограничений нет", - говорится в сообщении.

19 июня стало известно, что ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новичков до зимы 2027 года. Выяснилось, что санкции к российскому клубу были наложены за невыплату выступавшему в чемпионате Украины "Мариуполю" за подготовку защитника Марка Мампасси.

В 2021 году "Мариуполь" арендовал игрока у донецкого "Шахтера" в том же году "Локомотив" выкупил футболиста. "Мариуполь" потребовала "Локомотива" через ФИФА компенсацию за участие украинского клуба в подготовке спортсмена.

ФИФА Локомотив Мариуполь футбол
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