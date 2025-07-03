"Майами Хит" подписал контракт с российским баскетболистом Голдиным

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Майами Хит" заключил контракт с российским центровым Владиславом Голдиным, сообщает пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации.

Соглашение двустороннее, россиянин может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, остальное игровое время ему полагается в матчах за фарм-клуб.

Прошлый сезон 24-летний Голдин отыграл за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта.