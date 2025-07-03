Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Жота погиб в ДТП

Диогу Жота Фото: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Португальский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Диогу Жота получил смертельные травмы в ДТП в Испании, сообщает Marca.

Инцидент произошел в четверг на западе страны. 28-летний Жота ехал в автомобиле с братом, машина слетела с трассы и загорелась. Его 26-летний брат Андре, который тоже является футболистом, также погиб.

Диогу Жота выступал в "Ливерпуле" с 2020 года, выиграв по разу чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии он стал двукратным победителем Лиги наций УЕФА.