В Крылатском пройдет фестиваль Лига триатлона & Ironstar 2025

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На территории Гребного канала в Крылатском 5–6 июля состоится фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR 2025.

На соревновании ожидаются тысячи участников и зрителей. На старты выйдут как индивидуальные спортсмены, так и команды, включая элитных триатлетов и новичков. В рамках соревнований пройдут также Первенство России среди юниоров (дисциплины триатлон и триатлон-эстафета).

Организаторы анонсировали первый командный старт Team Race Olympic: три участника проходят всю олимпийскую дистанцию — от плавания до финиша бега — вместе.

Начнется спортивный уикенд со старта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR TOP TRI OLYMPIC и TEAM RACE OLYMPIC. Участников ждут 1,5 км плавания, 40 км велосипедной трассы по живописному маршруту вдоль Нижних Мневников и 10 км бегового этапа вдоль воды. Продолжат день участники заплывов на открытой воде SWIMSTAR DBL MILE & ONE MILE, они проплывут две и одну морские мили соответственно в акватории Гребного канала.

6 июля, состоятся гонки SUPERSPRINT TOP TRI.

"В серии динамичных коротких заездов (250 м плавания, 5 км вело, 1,5 км бега), лучших определяют через серию отборов, полуфиналов и финалов. Этот формат создан специально для зрелищности и борьбы на секунды. Зрители увидят настоящую дуэль выносливости и скорости на фоне живой трибунной поддержки", - говорится в сообщении.

Продолжением станут беговые старты для семей.