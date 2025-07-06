Боксер Сосулин заявил, что его бой против Курбанова достоин называться поединком года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин после победного поединка с соотечественником Магомедом Курбановым заявит, что испытывает опустошение.

"Вы сами все видели. Мага… Ему огромная благодарность, потому что в ринге шоу делают двое боксеров. Если этот поединок не сделают боем года в России, тогда зачем это все было? Я сколько с ним здоровья тут оставил? Я кайфанул, я получил удовольствие, потому что у меня была долгая подготовка, тяжелая очень. И сейчас, знаете, я просто опустошен эмоционально", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

Магомед Курбанов тоже назвал прошедший поединок привлекательным для зрителя. Однако, по его словам, есть вопросы к судейству.

"Я думаю, что вам понравился бой, вы насладились этим. Именно результатом не получилось обрадовать. Я понимал, что будет такой натиск, рубка, потому что такой стиль у него. Я готовился именно с ним драться. Я проделал хорошую работу, подготовился. Я перестроился, у меня был другой стиль. Сказать, что я согласен с судейским решением… Нет, конечно же, нет. А ходить, орать, ругаться смысла тоже не вижу. Надо обдумать все, посмотреть бой. Пару дней надо перетерпеть", - сказал Курбанов.

Как сообщалось, накануне Сосулин победил Курбанова в поединке за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе. Бой возглавил турнир RCC Boxing Promotions. Победу Сосулину присудили раздельным решением судей.

В со-главном событии шоу RCC Boxing Promotions Георгий Юновидов победил техническим нокаутом в шестом раунде Евгения Романова и стал временным чемпионом WBA в бриджервейте. Команда Романова приняла решение снять боксера в перерыве после пятого раунда.

Россиянин Павел Силягин единогласным решением судей победил Пабло Эсекиэль Корсо из Аргентины и завоевал пояс WBA Gold во втором среднем весе. Ранее бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года владел титулом WBC Silver.

Финалист Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Аргентинец Рубен Муньоз во втором раунде нокаутировал нашего боксера и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в первом полусреднем весе. РанееАгрбавладелтитулами IBF Inter Continental и WBA Continental.