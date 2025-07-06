Поиск

Тяжеловес Халидов назвал очень большими перспективы Сосулина в профессиональном боксе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Мурад Халидов прокомментировал победу Павла Сосулина над Магомедом Курбановым на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

"Бой получился очень жестким и конкурентным, как многие и ожидали. А раздельное решение - это лишь подтверждение того, что на ринге встречались два бойца высочайшего класса. Курбанов в этом противостоянии доказал, что остается топовым боксером. Началось все в этом бою не в его пользу, но он сумел переломить ход боя и перехватывал инициативу. Сосулин же поточнее оказался в решающих эпизодах боя, поэтому судьи были на его стороне все-таки. Этот парень порадовал своей зрелостью", - сказал Халидов "Интерфаксу".

"Он сохранил нолик в графе поражений, но теперь он не просто проспект, а настоящий претендент на титул. Будем надеяться, у него получится добраться до пояса. Перспективы у этого парня теперь очень большие", - отметил он.

Как сообщалось, накануне Сосулин победил Курбанова в поединке за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе. Бой возглавил турнир RCC Boxing Promotions. Победу Сосулину присудили раздельным решением судей. Он стал обязательным претендентом по версии WBA в первом среднем весе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона

Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона

"Реал" вышел в полуфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

"Реал" вышел в полуфинал клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

ПСЖ с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинал клубного ЧМ

Боб Хартли возглавил ярославский "Локомотив"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

Самсонова победила Касаткину в третьем круге Уимблдона

"Флуминенсе" стал первым полуфиналистом клубного ЧМ по футболу

Иван Сергеев перешел в "Динамо"

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Нико Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" на 10 лет

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });