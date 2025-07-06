Тяжеловес Халидов назвал очень большими перспективы Сосулина в профессиональном боксе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Мурад Халидов прокомментировал победу Павла Сосулина над Магомедом Курбановым на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

"Бой получился очень жестким и конкурентным, как многие и ожидали. А раздельное решение - это лишь подтверждение того, что на ринге встречались два бойца высочайшего класса. Курбанов в этом противостоянии доказал, что остается топовым боксером. Началось все в этом бою не в его пользу, но он сумел переломить ход боя и перехватывал инициативу. Сосулин же поточнее оказался в решающих эпизодах боя, поэтому судьи были на его стороне все-таки. Этот парень порадовал своей зрелостью", - сказал Халидов "Интерфаксу".

"Он сохранил нолик в графе поражений, но теперь он не просто проспект, а настоящий претендент на титул. Будем надеяться, у него получится добраться до пояса. Перспективы у этого парня теперь очень большие", - отметил он.

Как сообщалось, накануне Сосулин победил Курбанова в поединке за звание обязательного претендента по версии WBA в первом среднем весе. Бой возглавил турнир RCC Boxing Promotions. Победу Сосулину присудили раздельным решением судей. Он стал обязательным претендентом по версии WBA в первом среднем весе.