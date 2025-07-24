Боец Тайгибов уверен, что Петр Ян легко победит Макги в UFC при должном хладнокровии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на титул АСА в полулегком весе Курбан Тайгибов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и американцем Маркусом Макги на турнире UFC.

"Несмотря на то, что Макги не входит в число топов, он достаточно опасен. Он очень габаритный и нестандартный. При этом я считаю, что у Петра есть все, чтобы нивелировать преимущества соперника. Ян найдет подход к Маркусу. Его класс уже проверен множеством боев на самом высоком уровне. Поэтому Макги придется столкнуться с уровнем, который до этого он еще не испытывал на себе", - сказал Тайгибов "Интерфаксу".

"Если Петр будет действовать хладнокровно, без ненужных рубок, включит свою школу бокса и тайминг - он заберет этот бой. А после он снова заслуженно может говорить о титульном бое", - отметил Тайгибов.

Турнир UFCпройдет 26 июля в Абу-Даби.

Петр Ян - бывший чемпион UFC и временный чемпион организации в легчайшем весе.