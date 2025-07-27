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Боец Рамазанов назвал Шару Буллета настоящей находкой для UFC

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский боец Шамиль Рамазанов, прокомментировав победу Шары Буллета над Марко-Андре Баррио на турнире UFC, предрек скорое попадание соотечественника в топы.

СпортРоссиянин Шара Буллет победил Баррио на турнире UFCЧитать подробнее

"Я знал, что Шара вновь покажет зрелище. У него это просто в крови. Но сказать честно, думал, что Баррио будет послабее. Казалось, что не выдержит темп канадец, а он неплохо смотрелся, стоит отдать должное. Еще и нос сломал Шаре. Но Шара показал, что у него есть не только навыки, но и характер. Концовку он забрал уверенно. Самое главное - это победа", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Я уверен, что Шара доберется до топов, это лишь вопрос времени. Для UFC он - настоящая находка, которая постоянно устраивает зарубы. Поэтому его уже можно отнести к элите дивизиона", - отметил Рамазанов.

Бой прошел на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби. По итогам трех раундов победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Теперь на счету 31-летнего Шарабутдин Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, 16 побед при одном поражении. 35-летний Баррио проиграл десятый бой при 17 победах.

UFC Шамиль Рамазанов Шарабутдин Магомедов Шара Буллет
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